Napoli insiste na contratação de Darwin Núñez, do Liverpool

O Napoli continua interessado na contratação de Darwin Núñez, do Liverpool. Mesmo com o alto valor pedido pelos ingleses, o clube italiano mantém o interesse no atacante uruguaio. Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o Napoli apresentou uma proposta oficial de 50 milhões de euros (R$ 320 milhões), com outros 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) em bônus. Para o jogador, o salário oferecido gira entre 5 e 6 milhões de euros por ano.

O Liverpool, no entanto, quer mais. De acordo com o jornal italiano ‘Corriere dello Sport’, os ingleses só topam vender o atacante por algo entre 60 e 70 milhões de euros (R$ 384 e R$ 448 milhões). Darwin foi contratado junto ao Benfica em 2022 por cerca de 100 milhões de euros, incluindo bônus.

Enquanto isso, o clube italiano também conversa com a Udinese para tentar contratar Lorenzo Lucca, uma opção mais barata. A oferta gira em torno de 33 a 34 milhões de euros (R$ 211,2 e R$ 217,6 milhões).

