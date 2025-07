Ruiz minimiza reencontro com Mbappé e defende Donnarumma após lesão de Musiala

Ruiz minimiza encontro com Mbappé, agora no Real - (crédito: Foto: getty images)

PSG e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (9), pela semifinal do Mundial de Clubes. A partida marcará o reencontro de Mbappé com seu antigo clube, com quem teve problemas ao sair. Apesar disso, o volante Fabián Ruiz, do time francês, minimizou o reencontro.

Em entrevista antes do confronto, ele afirmou que o jogo é de Xabi Alonso, técnico do Real, mas também elogiou o ex-companheiro de equipe. Dessa maneira, a partida ainda colocará frente a frente os dois últimos campeões da Champions League.

“Essa decisão é do Xabi Alonso. Quem quer que jogue, todos são grandes jogadores e têm qualidade. Sabemos o quanto o Kylian é importante para o Real Madrid. Ele nos deu muito. Foi um prazer jogar com ele. Sempre lhe desejarei o melhor, exceto amanhã (risos). Não estamos mais motivados por enfrentar o Mbappé, estamos motivados por vencer e chegar à final. Isso é o que nos impulsiona”, disse o meio-campista do PSG.

Aliás, no duelo contra o Bayern de Munique, o atacante Musiala sofreu uma grave contusão após dividida com o goleiro do time de Paris. Mesmo assim, Fabián evitou culpar o companheiro pela lesão.

“Foi um momento difícil. A lesão de um colega de profissão nunca é algo bom. Ele não fez de propósito. Desejamos uma recuperação rápida a Musiala. O Gigio (Donnarumma) ficou muito abalado”, concluiu.

