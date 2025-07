Vitória x Confiança, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Vitória e Confirnça têm as atenções voltadas para a Copa do Nordeste - (crédito: Foto: Victor Ferreira/EC Vitória e Luiz Neto/Confiança)

A noite no Barradão é de tudo ou nada. Nesta terça-feira (7), às 21h30, em um confronto único e decisivo, Vitória e Confiança medem forças por um prêmio valioso: uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Para o time baiano, o jogo é mais do que uma simples classificação. Trata-se de uma chance de estancar uma crise e reencontrar o caminho da paz com sua torcida, carregando o peso do favoritismo e a urgência de quem não vence há cinco partidas.

A Voz do Esporte já está de prontidão para, a partir das 20h, levar as emoções do embate aos internautas de todo o planeta. Christian Rafael conduz o espetáculo com sua narração inconfundível. João Miguel Lotufo veste a camisa 10, de craque dos comentários. Já Christopher Henrique traz reportagens exclusivas da partida.

