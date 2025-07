Copa do Brasil feminina: confira os duelos da terceira fase da competição

Confira os confrontos da Copa do Brasil feminina 2025 - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Nesta terça-feira (8), a CBF realizou o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Ao todo, 32 times seguem na briga pelo título da competição, sendo divididos em dois grupos com 16 equipes cada. Os confrontos serão em jogo único e acontecerão a partir de 6 de agosto.

Um dos duelos que mais chamam a atenção será entre Cruzeiro e Corinthians, em Minas Gerais. As equipes terminaram a primeira fase do Brasileirão Feminino como vice-líder e líder, respectivamente. O sorteio aconteceu na sede da CBF, na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro — o mesmo local onde a Seleção Feminina, comandada por Arthur Elias, segue a preparação para a Copa América.

Confira abaixo os confrontos da Copa do Brasil

Avaí/Kindermann x Palmeiras

Coritiba x Ferroviária

Mixto x Vitória

Internacional x Instituto 3B

Vasco x São Paulo

Sport x Manaus

Bahia x Grêmio

Fluminense x Brasil de Farroupilha

Juventude x Fortaleza

Real Brasília x Atlético-MG

América-MG x Santos

Red Bull Bragantino x Botafogo

Flamengo x Operário-MS

Cruzeiro x Corinthians

Pinda Ferroviária-SP x Realidade Jovem-SP

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.