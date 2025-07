Roger admite desconforto com Inter no Z4 do Brasileirão: ???Senso de urgência???

Prioridade do Inter no retorno do temporada será escapar da zona de rebaixamento - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/internacional)

O Inter passa pelos últimos momentos de preparação antes do retorno aos compromissos. O Colorado enfrentará nova maratona de jogos de julho. Entre a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro serão seis partidas em 18 dias. A prioridade dos jogadores e da comissão técnica será o torneio de pontos corridos. Afinal, em entrevista ao portal “ge”, o treinador Roger Machado reconheceu o desconforto pela presença da equipe na zona de rebaixamento.

“Nós temos que estar no ápice no sábado (contra o Vitória), porque a nossa demanda de urgência é a recuperação do Campeonato Brasileiro, recolocar o clube no lugar do planejamento que fizemos. O planejamento, em parte, foi bem cumprido, mas no Brasileiro sofreu. Então a urgência é no sábado estarmos no melhor nível para iniciar bem essa retomada do Campeonato Brasileiro, porque ela, animicamente também, não só pelo compromisso da importância do Brasileiro e se afastar daquela zona perigosa da competição, a gente sabe que também isso vai reverter nesses outros jogos das copas”, detalhou o comandante.

Ensinamentos do Inter no primeiro semestre

O técnico explicou quais os aprendizados que os períodos exaustivos de consecutivas partidas no primeiro semestre permitiram. Isso porque na segunda parte da temporada haverá nova sequência de jogos em um curto intervalo de tempo para o Inter.

“Foi um primeiro semestre que se decidiu em praticamente dois meses, jogos quarta e domingo, e que a prioridade do campeonato regional fez com que a gente usasse a estratégia de ter todo mundo à disposição, colocando em boa parte desses jogos os 11 iniciais. Para ganhar o maior ritmo de jogo e chegar à final da competição em um alto nível como chegamos”, pontuou Roger.

“Havia uma competição só. Depois, quando começaram as competições intercaladas, Libertadores, Copa do Brasil e o início de Brasileiro, em que acumulou as competições, sentimos no desgaste dos atletas a oscilação, sobretudo nas partidas do Campeonato Brasileiro. Depois de uma partida muito intensa, emocionalmente desgastante, por vezes revezando alguns jogadores, com uma carga maior, oscilamos um pouco no Campeonato Brasileiro, que faz com que tenhamos esse senso de urgência agora nessa retomada”, complementou o treinador.

Disputa entre Anthoni e Rochet pela titularidade

Roger indicou que o uruguaio Rochet retornará aos 11 iniciais depois de se recuperar da sua segunda contusão na temporada. Dessa vez, após uma cirurgia para corrigir uma fratura em um dos dedos da mão esquerda.

“No Campeonato Gaúcho, da plena recuperação do Rochet, perto dos jogos finais, já foi descontextualizada a permanência ou não do Anthoni. Naquele momento, conversando com o Rochet, acho que por mérito eu tinha o dever de permitir que o Anthoni terminasse esse campeonato estadual pela construção que ele fez. O Rochet voltou no Brasileiro e, na infelicidade do jogo contra o Flamengo, machucou a mão. Dali para cá ele fez a cirurgia e se recuperou. Está trabalhando normalmente. Agora é um outro momento. Sabemos a importância que o Rochet tem do ponto de vista do seu peso, da sua capacidade”, esclareceu o comandante.

Simultaneamente, o treinador enalteceu o nível de atuação de Anthoni no período em que substituiu Rochet na meta do Inter.

“O Anthoni é um jovem muito talentoso que deu conta do recado quando precisou, tanto no estadual quanto nas partidas importantes da Libertadores, também na Copa do Brasil. Agora temos a possibilidade de fazer o retorno do Rochet para sua posição como titular, que foi por mérito. A partir de agora, retornando ao time, garanta sua posição no campo, porque o Anthoni provou que ele tem capacidade de ser também titular”, concluiu Roger.

O Colorado está em sua última semana de intertemporada antes de retornar aos compromissos. Ainda serão quatro dias de preparação para o embate com o Vitória, no próximo sábado (12), às 16h30, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.