Endrick perde espaço no Real Madrid e pode ser emprestado

A chegada de Endrick ao Real Madrid não tem sido tão promissora quanto se esperava. Com apenas 18 anos, o atacante ainda não conseguiu se firmar no elenco e já vê seu nome envolvido em conversas sobre um possível empréstimo. Segundo a rádio Cadena SER, no clube a pergunta é clara: “O que fazer com Endrick?”

A dúvida cresceu após a boa fase de Gonzalo García, jovem da base que brilhou no Mundial de Clubes com quatro gols em cinco jogos. A concorrência aumentou e Endrick, que se recupera de uma lesão na perna direita, perdeu ainda mais espaço.

Na sua primeira temporada, o brasileiro somou 7 gols em 37 jogos, sendo titular somente 8 vezes e atuando por 847 minutos no total, números considerados abaixo do esperado.

Mesmo com o alto investimento, que pode chegar a 72 milhões de euros (R$ 460,8 milhões) com bônus, a diretoria já vê o empréstimo como uma saída natural para o jogador ganhar experiência.

Enquanto isso, o Real considera propostas da Europa e até cogita um retorno ao futebol brasileiro, onde há “muito dinheiro”, segundo fontes do clube.

