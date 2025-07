Santos fica perto de renovar contrato com o filho de Robinho

O Santos está perto de renovar contrato com o Robson Júnior, filho do ex-jogador Robinho. Aos 17 anos, o jovem, que possui contrato até o fim do ano que vem, deve assinar um novo compromisso até 2030. Ele ficou perto de deixar o Peixe.

Dessa maneira, Robinho recebeu uma oferta do Grêmio, que serviria como um trampolim para a Europa, mais precisamente para uma equipe da Inglaterra no fim do ano que vem, após completar 18 anos.

Diante da possibilidade de perder o garoto, o Santos correu para renovar o seu contrato e entrou em consenso com a família do jogador, ficando mais perto da assinatura, de acordo com o “ge”. O vínculo com o jovem, apadrinhado por Neymar, ainda não foi assinado.

O Santos inscreveu Robinho recentemente no Campeonato Brasileiro. No entanto, ele ainda não atuou pelo profissional. Até o momento, disputou partidas pelo sub-20 do Santos na Copinha e no Brasileirão da categoria.

