Saiba quem serão os braços direitos de Davide Ancelotti no Botafogo

Tevenet trabalhou com Simeone no Atlético de Madrid

Além do anúncio de Davide Ancelotti como novo treinador, o Botafogo também confirmou, nesta terça-feira (8), o nome de três profissionais que vão trabalhar ao lado do filho de Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, no Glorioso. Três nomes de nacionalidades diferentes chegam ao Mais Tradicional.

Luís Tevenet, espanhol de 51 anos, será o assistente de Davide Ancelotti. Com passagens por Levante e Sevilla, ele estava no Atlético de Madrid desde 2021. Tevenet tem experiência de comandar o time B do Colchonero. Com bons resultados, foi promovido, em 2024, à comissão técnica da equipe principal, sob as ordens do treinador Diego Simeone.

O segundo auxiliar de Ancelotti será Andy Mangan, inglês de 38 anos. Ele tem passagens por clubes modestos do Reino Unido, como Fletwood, Bristol Rovers e Stockport. O Botafogo será, assim, o seu primeiro trabalho longe da Terra da Rainha.

Por fim, o novo preparador físico do Botafogo é o italiano Luca Guerra, 36 anos e velho conhecido de Davide. Os compatriotas já trabalharam juntos no Bayern de Munique, Everton e Napoli, com Carlo Ancelotti no comando. Guerra também tem passagem pela seleção da Itália, com o ex-volante Gennaro Gattuso. No ano passado, após um breve período como gestor, voltou à função de preparador no INK Instra, do futebol croata.

Os quatro trabalharam em conjunto a partir desta semana. No sábado (12), o Botafogo vai a campo contra o Vasco, em Brasília, pela 13ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Neste início do segundo semestre, o Glorioso também disputará as oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

