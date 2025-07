Arias chora muito após eliminação do Fluminense: ‘Me desculpa’

O craque Jhon Arias não se conteve após a derrota do Fluminense no Mundial de Clubes, nesta terça-feira (8/7). Depois do revés por 2 a 0 para o Chelsea (ING), pela semifinal, o colombiano chorou copiosamente em entrevista, se desculpando com o torcedor do Flu.

“Obrigado mesmo (aos elogios feitos pela repórter Bárbara Coelho), acho que é difícil achar palavras num momento desse… é muito difícil”, antes de parar de falar, emocionado.

LEIA MAIS: Atuações do Fluminense contra o Chelsea: Thiago Silva o mais regular na derrota

Ao se recuperar, ele retomou o discurso, dado à Cazé TV. Arias afirmou dar sua vida ao clube, mas seguiu pedindo desculpas ao torcedor pela eliminação.

“Eu acho que a gente estava muito perto. Estava sonhando, a gente chegou aqui na semifinal, a um passo da final. Estava com condições de avançar para a final. Me desculpa. Eu acho que lutamos tanto para chegar aqui, estivemos tão perto. Eu acho que, na verdade, eu me desculpo do meu coração ao torcedor. Tento me dedicar o máximo. Eu dou a minha vida por essa camisa, por esse clube que já me deu tanto. Me desculpa”, lamentou.

‘Amanhã é outro dia’, diz craque do Fluminense

Arias, então, prosseguiu na resposta, revelando que seus companheiros se doaram ao máximo em campo. Ele tornou a lamentar a frustração pela derrota, mas buscou levantar a cabeça ao fim da entrevista.

“Eu acho que a gente deu tudo o que tinha dentro do campo, mas estava difícil. Não tenho palavras, só pedir perdão, perdão, perdão para o nosso torcedor. A gente criou uma grande expectativa no Brasil, no mundo todo. E é difícil sair assim. Com uma frustração tão grande. Mas amanhã é outro dia. Com certeza a gente vai aprender com todo o que vivemos aqui e desculpa”, encerrou, ainda às lágrimas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.