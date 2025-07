Gerson vai ao CT do Flamengo e se despede de jogadores e funcionários

Gerson retornou ao Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira (8) e apareceu na reapresentação do elenco. Ele acompanhou o treino e se despediu dos jogadores e funcionários. Além disso, o meia buscou seus pertences que estavam no CT do Ninho do Urubu antes de viajar para a Rússia, onde se apresentará ao Zenit. O clube europeu pagou 25 milhões de euros (R$ 160 milhões), valor da multa rescisória. A informação foi divulgada inicialmente pela “Coluna do Fla”.

No último sábado (5), o jogador havia se despedido de alguns companheiros que foram a sua festa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O elenco reapresentou-se no último sábado após a disputa do Mundial de clubes e treinou sem o Coringa no último fim de semana.

Até o momento, Gerson não se pronunciou sobre sua saída do Flamengo e o clube se despediu do capitão de maneira fria nas redes sociais.

No total, o ex-camisa 8 soma 253 partidas pelo Flamengo, com 155 vitórias, 50 empates e 48 derrotas, em duas passagens. Além disso, marcou 19 gols. Dessa maneira, conquistou 12 títulos: Libertadores (2019), Brasileirão (2019 e 2020), Copa do Brasil (2024), Supercopa (2020, 2021 e 2025), Recopa Sul-Americana (2020) e Carioca (2020, 2021, 2024 e 2025).

