Fábio, do Fluminense, admite Chelsea merecedor da vaga

Um dos destaques do Fluminense no Mundial de Clubes, o goleiro Fábio não foi páreo para João Pedro, cria de Xerém e autor de dois gols na vitória do Chelsea (ING) por 2 a 0, nesta terça-feira (8/7). Ao fim do jogo, o arqueiro lamentou a eliminação na semifinal, mas admitiu a superioridade do time inglês.

Segundo o experiente jogador, de 44 anos, não faltou luta ao Fluminense. No entanto, afirmou que o Chelsea mereceu sair do MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), com a vaga na decisão.

LEIA MAIS: Atuações do Fluminense contra o Chelsea: Thiago Silva o mais regular na derrota

“É sempre difícil, né? A expectativa era sempre de buscar algo mais e a classificação para a final. Mas acho que a gente fez o que tinha que fazer da melhor forma, dentro das nossas forças. A equipe adversária foi melhor, conseguiu fazer os gols, conseguiu encaixar melhor. Então é reconhecer também que eles foram superiores e a gente lutou até o final em busca dessa vaga. Mas são situações do jogo. Então, gratidão a Deus pela oportunidade. Fizemos até o final ali, lutamos, dedicamos, entregamos o que tinha que entregar ao máximo. Transpiração, vontade, gana de querer passar para final não faltou, então é valorizar isso”, afirmou ao SporTV.

Agora, o Fluminense se volta para o Brasileirão, retornando para o Brasil após ótima campanha. Afinal, a equipe terminou na quarta posição, se despedindo com mais de R$ 300 milhões no bolso. Os Blues, por sua vez, vão para a grande final, onde enfrentarão PSG (FRA) ou Real Madrid (ESP). A decisão será no domingo (13/7), também no MetLife Stadium.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.