Flamengo e Botafogo provocam Fluminense após eliminação no Mundial

Flamengo e Botafogo provocaram o Fluminense logo após a eliminação do Tricolor no Mundial de Clubes. O time de Renato Gaúcho perdeu para o Chelsea por 2 a 0, nesta terça-feira, pela fase semifinal, e está fora da competição.

“E no Rio não tem outro igual…”, publicou o Flamengo no X

E no Rio não tem outro igual…????????????‍?? — Flamengo (@Flamengo) July 8, 2025

A postagem faz referência a uma música da torcida rubro-negra, que diz “no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial”. O Rubro-Negro, que foi eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final, venceu em 1981.

Em seguida, o Flamengo respondeu a uma provocação que o Fluminense fez quando o Rubro-Negro e o Botafogo deram adeus nas oitavas de final do Mundial de Clubes, no dia 30 de junho. Na ocasião, o Tricolor perguntou as rivais, no X (antigo Twitter), como estava o clima no Rio de Janeiro.

Do outro lado, o Botafogo fez alusão à sequência de oito vitórias seguidas sobre o rival. “FRI8 PELA OITAVA VEZ SEGUIDA!”, escreveu o Alvinegro acompanhado de um GIF de Cole Palmer.

Campanha do Fluminense

O Tricolor, aliás, viveu um Mundial de Clubes de sonho chegando à semifinal com uma sequência de 11 jogos sem perder, somando Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. A equipe venceu Ulsan HD (fase de grupos), Inter de Milão (oitavas) e Al-Hilal (quartas) e empatou com Borussia Dortmund e Mamelodi (fase de grupos) durante a competição. A equipe perdeu somente para o Chelsea, nesta terça-feira.

