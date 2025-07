Mau tempo atrasa voo do Real Madrid rumo à semifinal do Mundial de Clubes

Valverde durante o embarque do Real Madrid para Nova Jersey, local da semifinal do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Antonio Villalba/Real Madrid)

O Real Madrid teve seu planejamento alterado na véspera da semifinal do Mundial de Clubes contra o PSG. A equipe, que deveria viajar de Miami para Nova Jersey na tarde desta terça-feira (8), teve o voo atrasado devido ao mau tempo que atinge o leste dos Estados Unidos.

O embarque, previsto para as 16h (horário local), precisou ser adiado por questões de segurança diante das fortes tempestades que atingem a região, incluindo um alerta do Centro Nacional de Furacões para o estado da Flórida. O clube não deu detalhes oficiais, mas publicou imagens dos jogadores entrando no avião cerca de uma hora depois do horário previsto.

De acordo com informações da imprensa espanhola, o voo teve autorização para decolar por volta das 17h (de Brasília). A duração estimada é de duas horas até Nova Jersey, palco da partida desta quarta-feira (9).

Nos últimos dias, o Real Madrid escolheu manter sua base de treinamentos em Miami, mesmo após a vitória sobre o Borussia Dortmund em Nova Jersey, optando por retornar à Flórida antes da semifinal.

Além disso, o atraso no voo pode impactar a agenda da véspera do jogo. Isto porque o técnico Xabi Alonso e três jogadores do time estão previstos para participarem de entrevistas no MetLife Stadium ainda na noite desta terça. Apesar do contratempo, a comissão técnica acredita que a alteração não deve causar grandes prejuízos para o time.

