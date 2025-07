Thiago Silva lamenta queda do Fluminense e elogia João Pedro: ‘?? especial’

Thiago Silva lamenta eliminação do Fluminense no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, lamentou a eliminação do Tricolor no Mundial após derrota para o Chelsea, nesta terça-feira, pela semifinal da competição. O ídolo da equipe brasileira, aliás, também aproveitou para exaltar João Pedro, cria de Xerém e autor dos dois gols dos Blues sobre os cariocas.

“A demonstração do torcedor hoje é uma coisa que nos deixa felizes, porque nem o mais otimista torcedor poderia imaginar que a gente chegasse na semifinal do Mundial com todos esses times grandes. A nossa temporada está apenas na metade, a gente tem que digerir essa eliminação porque essa derrota foi bastante dura.”

“Ele é especial. Tenho um carinho muito grande por ele. Há um tempo atrás, indiquei a ele pessoas que cuidam da minha parte física. Ele trabalha com meu fisio na Europa. Eu enfrentei ele algumas vezes pelo Chelsea e fez dois grandes jogos contra a gente. Vi que era especial. Não esperava que hoje ele pudesse estar em uma tarde inspirada. Ele acertou dois grandes chutes. Infelizmente aconteceu um cria nosso eliminar a gente. É felicidade para eles e que o Chelsea possa ir bem na final.”

Ídolo de três dos quatro clubes semifinalistas do Mundial de Clubes, Thiago, portanto, revelou que irá torcer pelo Chelsea na decisão, a não ser que o Paris Saint-Germain também avance.

“Espero agora que o Chelsea possa ir bem na final, independentemente de quem for enfrentar. Se for o Paris (Saint-Germain), o coração vai ficar dividido. Se for o Real, com certeza minha torcida é pro Chelsea. Agora é levantar a cabeça, desejar sorte para o João Pedro e seguir nosso caminho”, destacou.

E agora?

Agora, o Fluminense, aliás, se volta para a disputa do Brasileirão, quando enfrenta o Cruzeiro, pela 14ª rodada. A partida, assim, será na outra quinta-feira (17/7), no Maracanã. Com 20 pontos, o Tricolor, assim, se encontra na quinta posição, a quatro da própria Raposa, que ostenta a segunda colocação.

