Flamengo aguarda proposta do Wolverhampton por Wallace Yan

O atacante Wallace Yan chamou atenção de clubes da Europa durante sua atuação no Mundial de Clubes ao ponto dele entrar na mira do Wolverhampton, da Inglaterra. O Flamengo, afinal, está ciente do interesse, mas aguarda proposta oficial para avaliar a liberação do jogador.

A diretoria rubro-negra pensa em uma negociação de eventual venda receber entre 15 milhões de euros e 25 milhões de euros. A informação é do “ge”.

Enquanto isso, Flamengo e Wallace Yan conversam para renovação de contrato. O jovem atacante tem vínculo até dezembro de 2027. Segundo o clube, a multa rescisória para o exterior é de 50 milhões de euros (R$ 320 milhões na cotação atual) e R$ 51 milhões para times brasileiros.

O jovem disputou 16 partidas com a camisa do Flamengo nesta temporada, com seis gols. No Mundial de Clubes, ele marcou gols contra Chelsea e Los Angeles.

O atacante estreou em 2024 pela equipe principal ao participar de dois jogos. No entanto, a chegada de Filipe Luís que lhe traz mais expectativa de evolução. O treinador, afinal, trabalhou com ele no sub-20, no ano passado, o que faz o meia-atacante não só virar xodó da torcida, mas também pupilo do comandante. No Carioca deste ano, ele marcou quatro gols e deu três assistências em 12 jogos da campanha do título.