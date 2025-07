Arthur Elias destaca ‘responsabilidade de vencer’ da Seleção na Copa América Feminina

A Seleção Brasileira Feminina segue concentrada na Granja Comary em preparação para a Copa América, que acontece no Equador, com estreia no próximo domingo (13). O Brasil é o grande vencedor do torneio, com oito títulos em nove edições até aqui.

Para Arthur Elias, a marca é uma responsabilidade da Seleção, que não pode fazer diferente no Equador. Entretanto, o treinador ressaltou que o futebol no continente evoluiu e que a equipe precisa ficar atenta quanto a isso na competição.

“Encaro como uma competição que nós temos, sim, a responsabilidade de vencer. O Brasil venceu oito de nove, então a gente não pode fazer diferente. A gente quer que a Seleção evolua e conquiste mais do que conquistou, mas entendendo que o futebol sul-americano, assim como no mundo inteiro, cresceu”, apontou.

Na Seleção desde o final da última Copa, o treinador detalhou que o trabalho para a Copa América começou logo após as Olimpíadas. Elias destacou a reformulação do elenco com relação ao Mundial e foco no futuro que é desenvolvido.

“Preparação começou desde que saímos das Olimpíadas. Já tivemos um grupo reformulado disputando, do que tinha sido na Copa do Mundo. A gente precisa fazer um trabalho pensando no momento, mas olhando para frente”, apontou.

Resultados na preparação

Na preparação, o Brasil conquistou resultados importantes, como as vitórias contra os Estados Unidos, Austrália e Japão, subindo para o quarto lugar no Ranking da Fifa. Arthur Elias reforçou que o time realizou bons jogos nos confrontos e que está satisfeito com o que vê em campo.

“A equipe foi evoluindo bastante, criando consistência, mesmo com essas alterações de jogadoras. A Seleção venceu grandes adversários, fez jogos excelentes contra as grandes seleções do mundo. Estou muito satisfeito com o que a gente fez”, concluiu.

