Grêmio vence São José e conquista Recopa Gaúcha pela 5ª vez

O Grêmio conquistou a Recopa Gaúcha pela quinta vez na história. Afinal, no duelo entre os campeões do Gauchão e da Copa FGF, o Imortal levou a melhor e venceu o São José por 2 a 0, nesta terça-feira (8), na Arena. Sem dificuldades, o time gremista dominou as ações e resolveu o jogo ainda no primeiro tempo com gols de Alysson e Amuzu.

Foi o quinto título do Grêmio na Recopa Gaúcha. Dessa forma, é o maior campeão da competição. O Imortal volta a campo no próximo domingo (13), às 20h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Grêmio resolve decisão no primeiro tempo

O Grêmio não teve dificuldades para vencer o São José e conquistar o título da Recopa Gaúcha. Afinal, o time tricolor teve mais volume, criou as melhores oportunidades e teve chance até de golear ainda no primeiro tempo. Amuzu e Arezo perderam grandes oportunidades de abrir o placar na Arena. Contudo, foi Alysson quem marcou o primeiro gol do jogo, aos 15 minutos, após boa jogada ensaiada de escanteio curto.

O início avassalador do Grêmio deixou o São José atordoado. Um dos destaques do jogo, Alysson fez boa jogada individual pela direita e deu passe para Amuzu ampliar o placar, aos 21 minutos. O Imortal ainda teve chance de marcar o terceiro gol quando Arezo sofreu pênalti, aos 41. Contudo, o goleiro Fábio defendeu a cobrança de Cristaldo e evitou uma derrota elástica.

Já na etapa final, o Grêmio administrou o resultado e poupou energia. O São José, que disputa a Série D do Brasileirão, chegou a criar uma boa chance com o volante Venício, aos cinco minutos. Contudo, não foi o suficiente para ameaçar o time gremista. Dessa forma, o técnico Mano Menezes aproveitou para rodar o elenco e fazer mais testes.

GRÊMIO 2 x 0 SÃO JOSÉ

Final da Recopa Gaúcha

Data: 08/07/2025

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Gols: Alysson, 15’/1ºT (1-0); Amuzu, 21’/1ºT (2-0)

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins (Igor Serrote, 14’/2ºT), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Alex Santana e Cristaldo (Monsalve, 14’/2ºT); Alysson (Pavón, 26’/2ºT), Amuzu (André, 27’/2ºT) e Arezo (Edenílson, 34’/2ºT). Técnico: Mano Menezes

SÃO JOSÉ: Fábio; Jadson, Marcão e Rafael Dumas; Danielzinho, Jhonata Varela (Lucas Evaristo, 38’/2ºT), Nonato (Kayan, 0’/2ºT), Venício (Estevão, 27’/2ºT) e Lailson (Ângelo, 19’/2ºT); Renê e Giovane Gomez (Douglas, 19’/2ºT). Técnico: Sandro Resende

Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko (RS)

Auxiliares: Tiago Augusto Kappes (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Jean Pierre Goncalves (RS)

Cartões amarelos: Gustavo Martins e Alysson (GRE); Ângelo (SJO)

