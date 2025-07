Goiás busca empate com Criciúma, mas perde chance incrível de retomar a liderança da Série B

O Goiás e o Criciúma empataram em 1 a 1 em um jogo bastante movimentado nesta terça-feira (08), pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, primeiramente, foi marcada por um gol anulado pelo VAR e por uma chance incrível perdida pelo time da casa no final. O Tigre saiu na frente, mas o Esmeraldino, com as mudanças no intervalo, buscou a igualdade. Com o resultado, contudo, o time goiano desperdiçou a chance de reassumir a liderança da competição.

O empate, portanto, impacta diretamente a briga pela ponta da tabela. O Goiás perdeu a oportunidade de voltar à primeira colocação do campeonato. A equipe goiana, assim, continua na segunda posição, atrás do Coritiba com os mesmos 30 pontos. Para o Criciúma, por sua vez, o ponto somado fora de casa é muito importante na sua busca para se aproximar do G-4.

O jogo

Durante o primeiro tempo, aliás, o Criciúma foi amplamente superior. Logo aos três minutos, por exemplo, o volante Matheus Trindade abriu o placar. O time catarinense, ademais, controlou o jogo e chegou a marcar o segundo gol. No entanto, após revisão, o VAR anulou o lance de Gui Lobo por impedimento.

A história do jogo, contudo, mudou completamente na segunda etapa. A entrada do atacante Jajá no intervalo foi decisiva para o time do Goiás. Logo aos três minutos, ele mesmo aproveitou uma jogada de Pedrinho e empatou a partida. Consequentemente, o time da casa cresceu muito no jogo e passou a dominar as ações ofensivas.

Nos minutos finais, o Goiás teve a bola da vitória em seus pés. Anselmo Ramon, por exemplo, finalizou praticamente sem goleiro, mas a zaga salvou de forma milagrosa. A frustração esmeraldina, enfim, culminou na expulsão de Aloísio já nos acréscimos. O empate, no fim das contas, acabou sendo o resultado definitivo.

Jogos da 15ª rodada da Série B

Quinta- feira (3/7)

Atlético-GO 2×1 CRB

Sexta-feira (4/7)

Coritiba 2×0 Volta Redonda

Sábado (5/7)

Remo 0x0 Cuiabá

Avaí 0x0 Paysandu

Amazonas 0x1 Athletico-PR

Domingo (6/7)

Ferroviária 1×3 Vila Nova

Botafogo 0x0 Novorizontino

Segunda-feira (7/7)

Operário-PR 1×2 Chapecoense

América-MG 0x1 Athletic-MG

Terça-feira (8/7)

Goiás 1 x 1 Criciúma – 19h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.