Juanfer Quintero fica muito perto de terceira passagem pelo River Plate

A constantemente aventada volta de Juanfer Quintero para o River Plate parece, enfim, estar perto da concretização. Ao menos, de acordo com informaçoes que recentemente circularam na mídia argentina através de veículos como o ‘TyC Sports’.

Apesar do montante considerável que conquistou em participação no Mundial, o River não deve desembolsar valores em relação a taxa de transferência, especificamente, nessa contratação. Isso porque o meio-campista colombiano de 32 anos tem conversas avançadas junto ao América de Cali, seu clube no momento, para obter uma liberação mediante rescisão contratual.

Neste momento, a postura da diretoria riverista é de aguardar os trâmites se desenrolarem entre o jogador e a representação colombiana. Caso a situação evolua como o esperado, Quintero viaja para a Argentina e conclui os trâmites para se tornar reforço do Millonario pela terceira vez em sua carreira. Algo, aliás, que significa um importante reencontro com Marcelo Gallardo, treinador com o qual ele teve período extremamente vencedor nas passagens anteriores.

Ao todo, foram 96 partidas em que ambos estiveram defendendo os interesses riveristas, entre os anos de 2018 e 2022, com duas passagens diferentes. No período, o jogador marcou 16 gols, deu 14 assistências e colaborou para que eles levantassem três taças. São elas a Copa Argentina (2017/2018), a Supercopa Argentina (2017/2018) além da Libertadores, em 2018.

Pacotão?

Além de Juanfer Quintero, o River Plate se mostra bastante ativo no mercado em busca de reforços para o elenco de Marcelo Gallardo. Nesse sentido, o clube pagou a multa rescisória de oito milhões de euros (R$ 43,6 milhões) para tirar o avante Maximilano Salas do Racing e também tenta a chegada de dois nomes do Talleres. São eles o zagueiro Juan Portillo e o meia-atacante Matías Galarza.

