Atlético Mineiro atrasa salários de jogadores e busca aporte para equilibrar finanças

O Atlético Mineiro enfrenta novamente problemas financeiros e atrasou pagamentos ao seu elenco principal. Nesta terça-feira (08), foi divulgado que o salário de julho, que deveria ter sido pago no último sábado (05), está pendente com os atletas. Além disso, o clube também não quitou os direitos de imagem referentes a junho. A diretoria, portanto, trabalha para resolver a situação e busca um novo aporte financeiro para equilibrar as contas do clube nos próximos meses.

Esta situação, contudo, não é uma novidade na atual temporada do Galo segundo informações do portal “O Tempo” e confirmada pelo “ge”. Recentemente, o clube também atrasou o pagamento das férias do elenco. Os salários dos meses de abril, maio e junho, por exemplo, também foram pagos com alguns dias de atraso. Dessa forma, a questão financeira tem sido um desafio recorrente para a gestão do clube.

Um dos investidores da SAF, Rafael Menin, comentou o assunto no mês passado. Ele admitiu a existência de atrasos, mas buscou contextualizar a situação.

“Atraso de salário, de imagem, teve um atraso menor. Atrasou 10, 15 dias. Isso já aconteceu em 2023, 2022, 2021, o que a gente luta muito é para que não haja um acumulo de atraso”, afirmou Menin.

Atlético Mineiro tem mais dívidas

As pendências do clube, aliás, não se limitam apenas ao elenco atual. O Atlético Mineiro também possui débitos com outras equipes por transações de jogadores. Existem pagamentos atrasados para agentes e até mesmo para ex-atletas do clube. Um repasse ao atacante Paulinho, por exemplo, também não foi feito na data correta.

Para solucionar o problema, enfim, a SAF do Atlético busca uma saída a curto prazo. O clube trabalha intensamente para receber um aporte financeiro milionário ainda nesta temporada. Atualmente, empresas especializadas auxiliam na captação de um possível investidor. A expectativa é que a situação financeira se equilibre dentro dos próximos 60 dias.

