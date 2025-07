Sport x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Times estão em momentos distintos mas tudo pode mudar na Copa do Nordeste - (crédito: Fotos: Paulo Paiva/Sport Recife / Wellerson Gomes / Ceará SC)

Um dos clássicos mais tradicionais da região define outra vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Sport e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (09) em um duelo único e eliminatório, colocando frente a frente duas das maiores torcidas do Nordeste. O jogo vai ocorrer na Ilha do Retiro às 21h30.

O confronto apresenta equipes em momentos completamente distintos na temporada. Enquanto o Ceará figura na parte de cima da tabela da Série A, demonstrando força e consistência, o Sport vive uma crise profunda no campeonato nacional. A partida, portanto, é um teste para ver se o favoritismo do Vozão se confirma ou se o Leão usa a “Lampions League” como uma chance de redenção.

Onde assistir

A partida entre Sport e Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste terá a transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT, em pay-per-view pelo Premiere e em TV fechada pela ESPN, a partir das 21h30.

Como chega o Sport

O Sport chega para a decisão vivendo uma crise profunda. Por isso, vê a Copa do Nordeste como uma tábua de salvação para a temporada. A equipe, aliás, enfrenta uma sequência alarmante de 13 jogos sem vencer. Nos últimos cinco compromissos, por exemplo, foram quatro derrotas e um empate, o que aumenta a pressão por um resultado positivo. Para complicar, o time também tem desfalques importantes por lesão, como Gabriel, Denis, Zé Roberto e Gonçalo Paciência.

Como chega o Ceará

O Ceará chega para o clássico em um momento de altos e baixos. Contudo, o time está com a moral elevada por resultados recentes. Apesar da oscilação geral, a equipe venceu dois de seus últimos cinco jogos. Uma dessas vitórias, inclusive, foi sobre o próprio Sport, o que serve como um importante trunfo psicológico. Portanto, o Vozão aposta na qualidade do seu meio-campo e ataque para tentar surpreender o rival e garantir a vaga, mesmo jogando fora de casa.

SPORT x CEARÁ

Quarta de final da Copa do Nordeste

Data-Hora: 9/7/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife – PE

SPORT: Caíque França, Matheus Alexandre (Hereda), Rafael Thyere, João Silva e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Sérgio Oliveira; Barletta, Lucas Lima e Gonçalo Paciência. Técnico: Daniel Paulista.

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PE)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Não divulgado

