Palmeiras mira técnico do São Paulo para comandar equipe feminina

Thiago Viana está no comando da equipe feminina do São Paulo desde 2023 - (crédito: Foto: Divulgação/Assessoria)

A temporada 2025 ainda nem acabou, mas o Palmeiras já está de olho na preparação para a equipe feminina em 2026. Com a saída da treinadora Camila Orlando, que assumirá o comando da Seleção Sub-20, o Verdão já está de olho em possíveis pretendentes para assumir o cargo e já teria definido o seu principal alvo.

O técnico Thiago Viana, do rival São Paulo, é o mais cotado para assumir o time a partir de 2026. A informação foi divulgada primeiramente pelo portal Lance!. O Verdão sondou o técnico e já iniciou as conversas para contar com o treinador na próxima temporada.

Thiago está no Tricolor desde 2017, quando trabalhou nas categorias de base do clube. Em 2023, assumiu o comando da equipe feminina com a saída do então treinador Lucas Piccinato para o Corinthians. No São Paulo, o técnico se destacou, ao garantir a primeira participação da equipe na Libertadores Feminina, que acontecerá neste ano.

Enquanto espera o negócio evoluir, o Palmeiras contará com Camila Orlando até o final do ano. A treinadora comandará a equipe na reta do final do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista.

