Após eliminar o Flu, Pedro Neto analisa brasileiros e diz qual foi equipe mais difícil

O Chelsea está na final do Mundial de Clubes após uma maratona de jogos contra times brasileiros. A equipe inglesa superou Fluminense e Palmeiras, mas perdeu para o Flamengo na fase de grupos. Após a semifinal, aliás, o atacante português Pedro Neto analisou os três difíceis confrontos. Ele elogiou a qualidade dos adversários, mas evitou apontar o mais complicado. No entanto, o jogador admitiu que o resultado contra o Rubro-Negro “falou por si”.

Questionado sobre qual time deu mais trabalho, Pedro Neto, primeiramente, foi bastante diplomático. Em seguida, ele exaltou o alto nível de todos os oponentes do Brasil:

“É uma pergunta muito difícil. Sem dúvida três equipes com muita qualidade. Todas as três equipes foram complicadas, deu para ver a experiência que têm, a qualidade”, completou o atacante do time inglês.

Pedro Neto atua contra equipes brasileiras pela 1ª vez

O jogador, ademais, revelou que esta foi sua primeira vez atuando contra clubes do Brasil. Ele destacou o grande aprendizado obtido nesta sequência de duelos. Sobre a experiência, ele se mostrou bastante satisfeito:

“Estamos muito contentes de ter vivido essa experiência. Foi a primeira vez que joguei contra times brasileiros e peguei logo três. E, sem dúvida, aprendi muito também. Equipes de alto nível.”

Apesar de sua resposta polida, o atacante do Chelsea fez uma importante ressalva. Ele lembrou que apenas um dos três confrontos terminou com derrota para sua equipe:

“Acho que o resultado falou por si, também é verdade que tivemos um expulso, mas o Flamengo acabou por nos ganhar”, comentou.

Como já citado, na fase de grupos, de fato, o time inglês perdeu por 3 a 1 para o Rubro-Negro.

Agora, com a vaga garantida na grande final, o foco do Chelsea está totalmente na decisão. A equipe espera o vencedor de Real Madrid e PSG na finalíssima de domingo. Para Pedro Neto, a mentalidade para o último jogo é muito clara:

“Final não se joga, se ganha. Estaremos focados em nós mesmos para tentar vencer”, finalizou.

