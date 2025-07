Bap garante permanência de Boto no Flamengo

Bap e José Boto se reuniram para debater a permanência do diretor no Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / CRF)

O Flamengo bateu o martelo e amenizou a crise com José Boto. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, se reuniu com o diretor português nesta terça-feira (8) para aparar arestas. Afinal, o dirigente ficou incomodado após o mandatário vetar a contratação do atacante irlandês Mikey Johnston.

O problema não foi veto. José Boto demonstrou incômodo com a decisão após a negociação ter recebido aval para seguir. Dessa forma, o dirigente se aborreceu. Apesar disso, tratou o caso como uma divergência pontual. Portanto, o caso já é página virada e ele continuará no cargo, de acordo com o “ge”.

O Flamengo desistiu de contratar Mikey Johnston após a repercussão negativa. O atacante irlandês, de 26 anos, pertence ao West Bromwich, da segunda divisão inglesa, e preenche as características solicitadas por Filipe Luís. Contudo, o histórico de lesões gerou preocupação ao Rubro-Negro, assim como a baixa participação em gols (oito em 41 jogos).

Na última temporada, Mikey Johnston disputou 41 jogos, marcou três gols e deu cinco assistências pelo West Bromwich. Ele já atuou por Celtic, da Escócia, e Vitória de Guimarães, de Portugal. Apesar de nascido na Escócia, ele tem nacionalidade irlandesa e já defendeu a seleção da Irlanda.

