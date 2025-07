Santos projeta ter Neymar por 90 minutos contra o Flamengo

O Santos se prepara para voltar a atuar pelo Campeonato Brasileiro. Com o adiamento do clássico contra o Palmeiras, o Peixe entra em campo novamente apenas na próxima quarta-feira (16/7), contra o Flamengo, na Vila Belmiro. E para a partida, a expectativa é que Neymar atue os 90 minutos.

Contudo, o Peixe prega cautela com esta situação, já que o camisa 10 atuou todos os minutos apenas em uma partida desde que retornou ao Peixe. Ao todo, são 12 embates, mas só um completo do craque santista. Afinal, Neymar sofreu com duas lesões musculares, que o afastaram dos campos por 78 dias ao todo.

O retorno do craque após a pausa, por sua vez, vem sendo bastante elogiado. Neymar tem participado normalmente dos treinos em meio à intertemporada e apresentou boas condições físicas depois das férias de 15 dias que o elenco santista teve após o último compromisso no Brasileirão.

“Para o jogo contra o Flamengo, (Neymar) deve fazer os 90 minutos com tranquilidade, pelo que vem evoluindo nos trabalhos do dia a dia”, disse Cléber Xavier, à Rádio Guaíba.

A única partida completa de Neymar no Santos

Neymar só jogou uma partida inteira com a camisa do Santos desde o seu retorno. Foi contra o Inter de Limeira, na 12ª rodada do Campeonato Paulista, em 23 de fevereiro. Nas outras 11 partidas em que esteve em campo, o craque começou na reserva em quatro e como titular em sete, mas não completou a partida.

Contra o Botafogo, o craque teve atuação de destaque, mas acabou expulso e não terminou a partida. Agora, o Peixe espera que seu camisa 10 assuma o protagonismo para fazer a equipe subir, enfim, na tabela.

