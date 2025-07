Leitura de jogo e forte no combate: como joga Thiago Mendes, reforço do Vasco

A primeira contratação do diretor de futebol português Admar Lopes, no Vasco, desembarcou no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (8). Trata-se de Thiago Mendes, que encerrou seu vínculo com o Al-Rayyan (QAT) e chega sem custos ao clube carioca para reforçar o setor de meio de campo.

Revelado nas divisões de base do Goiás, o jogador se destacou no futebol brasileiro com a camisa do São Paulo e chamou a atenção do Lille, da França, onde conheceu o novo diretor. Com a camisa do Tricolor paulista, esteve em 147 partidas (2015 e 2017), com 12 gols, enquanto no futebol francês também passou pelo Lyon.

No início da temporada, o Cruz-Maltino parecia estar bem servido entre os volantes, entretanto no primeiro semestre nenhuma dupla se firmou entre os titulares. Em campo, Hugo Moura e Tchê Tchê foram os que mais tiveram sintonia e equilíbrio pelo setor, enquanto Jair ganhou elogios na chegada de Fernando Diniz.

O comandante também conta com Sforza, Paulinho, e Mateus Cocão. Contudo, Thiago Mendes pode trazer dinamismo, experiência e versatilidade ao setor. Afinal, foram oito temporadas no exterior, com muita regularidade e mais de 33 partidas nos seis anos em que esteve na França.

Características para agregar ao Cruz-Maltino

Uma movimentação natural do atleta é ser um meio-campo mais posicional, à frente dos zagueiros, para dar dinamismo e qualidade às transições ofensivas e distribuir os passes. Além disso, também costuma arriscar a finalização de média e longa distância e, inclusive, cobrou faltas no futebol francês.

Na marcação, apresenta uma postura ativa e intensa na busca pela recuperação das bolas, com destaque nos desarmes e interceptações. Ele possui vitalidade nas perseguições individuais, combates e ocupações de espaços, tanto na zona defensiva quanto nas mais agudas. Thiago também pode ser eficiente nas coberturas da linha de fundo e profundidade, tendo boa leitura de jogo.

Nesse sentido, o jogador pode atuar em duas posições do setor, seja como primeiro ou segundo volante. Mais do que isso, atuou como zagueiro em algumas temporadas por Lille e Lyon, o que mostra sua polivalência. Em sua segunda passagem pelo Fluminense, Diniz costumava recuar André e algumas vezes Martinelli para a zaga durante as partidas.

“Estou muito feliz de estar no Vasco. Diniz é um baita treinador, sempre acompanhei ele. Não estou 100%, mas em uma ou duas semanas estarei pronto para jogar pelo Vasco. Estava com saudade do futebol brasileiro. Também o pedido dos meus filhos para voltar. Agora é treinar e estar 100% à disposição do treinador”, disse o atleta.

