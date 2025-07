Crespo tem elenco quase completo para reestrear pelo São Paulo

Hernán Crespo está próximo de fazer sua reestreia no comando do São Paulo. A equipe encara o Flamengo no sábado (12), às 16h30, no Maracanã, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o treinador argentino terá algo que seu antecessor, Luis Zubeldía, pouco teve nesta temporada: um elenco quase completo.

Afinal, com o retorno de Lucas e Ferreirinha, Crespo só não poderá contar com dois jogadores: Calleri, que passou por uma cirurgia no joelho direito e só volta no ano que vem, e Luiz Gustavo, que se recupera de um tromboembolismo pulmonar.

Lucas Ferreira é uma incógnita. Ele sofreu uma pequena lesão muscular e vem treinando separadamente. Contudo, por não ser algo tão grave, ainda existe chance dele ser relacionado.

O provável time do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda (Sabino) e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Wendell (Enzo Díaz); Luciano e André Silva (Dinenno).

Contudo, vale ressaltar que Crespo terá algo que seu antecessor sofreu durante a temporada. Para efeito de comparação Zubeldía chegou a ter dez baixas para o duelo contra o Talleres (ARG) na Libertadores. Naquela oportunidade, estavam fora Ruan, Igor Vinícius, Alisson, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Oscar, Lucas, Ferreirinha, Lucca e Calleri.

Assim, com o elenco quase completo, Crespo pode colocar seu plano de ter uma formação com três zagueiros em ação. Afinal, esta tática vem sendo usada desde os primeiros treinos do argentino no São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.