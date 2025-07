Renê fica na bronca por pênalti não marcado para o Fluminense: ‘Poderia fazer diferença’

Renê em ação com a camisa do Fluminense diante do Chelsea, nos Estados Unidos - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense )

O Fluminense não teve uma boa atuação diante do Chelsea e deu adeus ao Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. No MetLife Stadium, em Nova Jersey, a equipe carioca perdeu por 2 a 0, porém um lance chamou a atenção, ainda no primeiro tempo, e poderia ter mudado o rumo da partida, segundo o lateral-esquerdo Renê.

Afinal, quando o Tricolor de Laranjeiras perdia por 1 a 0, o árbitro François Letexier assinalou pênalti quando a bola tocou no braço de Chalobah. Contudo, na sequência, o profissional consultou o monitor do VAR e voltou atrás na decisão de campo e não enxergou irregularidade na jogada.

“Pelo o que eu assisto dos jogos da Liga dos Campeões e do Campeonato Francês, que ele mesmo apita, o VAR dificilmente interfere nesses lances de interpretação. Ele estava próximo ao lance, e deu o pênalti. Não sei porque o VAR chamou ele para revisar o lance. Infelizmente, era um lance que poderia fazer a diferença para a gente. Se empatássemos ali, poderíamos crescer no jogo”, contestou o lateral.

Treinador também discordou da decisão

O técnico Renato Gaúcho afirmou que também achou pênalti no lance. De acordo com o comandante tricolor, o braço do zagueiro Chalobah “estava um pouco aberto” e que o jogo seria outro se o Flu empatasse no primeiro tempo.

“Na minha opinião, foi pênalti. Eu vi no vestiário. Tem árbitros que dão esse pênalti e árbitros que não dão. Muita gente vai falar que o braço estava colado no corpo. O braço não estava colado no corpo. Estava um pouco aberto. É interpretação do árbitro. Alguns dariam aquele pênalti, como ele deu. Foi ver no VAR e voltou atrás. Eu achei pênalti. Esse tipo de pênalti vamos discutir muito tempo. Mas não vamos nos apegar nessa desculpa, se ele deu ou não. Se tivéssemos o pênalti, teríamos feito o gol e seria outro jogo”, disse.

Na volta do intervalo, o Fluminense não encontrou o bom futebol, sobretudo na marcação, e viu João Pedro ser novamente decisivo. Cria da base de Xerém, o atacante marcou os dois gols que colocaram os Blues na final do torneio da Fifa, contra Real Madrid ou Paris Saint-Germain, que se enfrentam nesta quarta-feira (9).

