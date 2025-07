Bahia x Fortaleza, AO VIVO, coma Voz do Esporte, às 20h

Nesta quarta-feira (9), o futebol nordestino retorna em grande estilo com um confronto de peso. Bahia e Fortaleza medem forças às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é um duelo eliminatório e único, valendo uma vaga na semifinal da Copa do Nordeste.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmitirá todas as emoções do clássico a partir de 2oh. O trio de craques já está escalado. Cesar Tavares, com sua voz inconfundível, narra a peleja. João Miguel Lotufo o acompanha com seus comentários sempre certeiros. Por fim, Vanderlei Lima brinda o público com reportagens exclusivas.

