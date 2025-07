Palmeiras anuncia a contratação de Ramón Sosa

O Palmeiras anunciou na manhã desta quarta-feira (09/7), a contratação do atacante Ramón Sosa. O jogador que estava no Nottingham Forest, já era observado pelo Verdão desde o início do ano e, depois de muitas idas e vindas, acertou sua chegada na Academia de Futebol. Ele é o primeiro reforço do clube para o segundo semestre.

A diretoria do Palmeiras vai pagar cerca de 14 milhões de euros (R$ 89,5 milhões na última cotação) para tirar o jogador do clube inglês, sendo 12,5 milhões (R$ 80,3 milhões) fixos e o restante em bônus por metas.

Sosa chega após a participação do Palmeiras no Mundial de Clubes, em um setor que está desfalcado no momento. Isso porque Estêvão já se transferiu para o Chelsea, da Inglaterra, enquanto Paulinho precisará passar por uma cirurgia na canela da perna direita e perderá o restante da temporada.

Muito feliz de estar aqui, de vestir essa camisa pela primeira vez. Acho que essa camisa serviu muito bem em mim. Me surpreendeu a estrutura, é uma loucura. Fiz um reconhecimento, vi muitas coisas que você não encontra na maioria dos clubes e aqui temos. Isso mostra que é um clube preparado para tudo, sempre crescendo”, disse Sosa.

Aos 25 anos de idade, Sosa é destro, mas joga pelo lado esquerdo. Velocista de pé trocado é uma característica que agrada bastante a Abel Ferreira. Neste momento, Facundo Torres e Maurício são as opções no setor, mas estes devem brigar pela vaga de Estêvão, vendido ao Chelsea.

Sosa é um sonho antigo do Palmeiras

Sosa já está no radar do Palmeiras desde o início do ano e foi contratado pelo Nottingham Forest em agosto de 2024. Anteriormente, o paraguaio havia sinalizado que gostaria de ficar no futebol europeu. Entretanto, o jogador mudou de ideia e aceitou a oferta para vir atuar no futebol brasileiro.

O jogador chegou ao Nottingham na metade de 2024, após se destacar no Talleres e na seleção paraguaia. Aliás, na última temporada, atuou em 23 partidas, mas apenas em quatro como titular, com três gols e uma assistência. Pela Albirroja, atuou também em 23 jogos, começando em dez deles e marcando um gol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.