Jogadores de Chelsea e Real Madrid ganham um ‘toque brasileiro’ com barbeiro destaque no Mundial

O ‘jeitinho brasileiro’ de Yuri Alexandre Santos, conhecido como Yuri Barber, ganhou espaço nos bastidores do Mundial de Clubes da Fifa, nos EUA. Reconhecido por seu trabalho minucioso, o profissional atendeu diversos jogadores do Chelsea antes da semifinal contra o Fluminense, na última terça-feira (08), e está escalado para cuidar do visual dos atletas do Real Madrid. Os merengues entram em campo nesta quarta-feira (09), às 16h (de Brasília), diante do PSG.

Yuri compartilhou em seu perfil no Instagram registros ao lado de Marc Cucurella e João Pedro — autor dos dois gols da classificação londrina. Além deles, o argentino Enzo Fernández e o volante Andrey Santos também confiaram o visual ao barbeiro. O impacto surtiu efeito nos números em suas redes sociais, que cresceram rapidamente neste período.

Com mais de 200 mil seguidores, o brasileiro já atendeu atletas de clubes como Palmeiras, Red Bull Salzburg e Al Hilal. Chelsea e Real Madrid figuram entre os mais recentes de seu portfólio.

O corte de Cucurella

O polêmico Marc Cucurella, titular da lateral-esquerda do Chelsea, também procurou Yuri antes de entrar em campo contra o Fluminense. O espanhol, que vem sendo criticado por parte da torcida brasileira, posou para uma foto com o barbeiro e interagiu com a publicação nas redes sociais.

Cucurella já estava na mira da rejeição brasileira desde às vésperas da derrota para o Flamengo, mas a polêmica se intensificou após o duelo contra o Palmeiras, nas quartas de final. Isso porque o lateral se desentendeu com Estêvão após uma pedalada em campo. A atitude, inclusive, gerou debates por ser considerada intimidadora entre analistas e ex-jogadores.

O espanhol, aliás, acumula episódios controversos que o colocam constantemente no centro de críticas. Durante a Eurocopa, por exemplo, Cucurella acabou vaiado por alemães após um toque com o braço dentro da área, que não foi marcado como pênalti pela arbitragem. Na ocasião, o jogador rebateu: “Se os especialistas dizem que não é uma mão, então não é. Coisas que acontecem, não tenho culpa de nada”. A UEFA reconheceu o erro dias depois.

Chelsea vence semifinal

Os Blues venceram o Fluminense por 2 a 0, com uma atuação segura, e garantiram vaga na decisão do Mundial de Clubes. O confronto aconteceu no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e definiu o primeiro finalista do torneio — que aguarda o ganhador de Real Madrid x PSG.

Mas como nem tudo são flores, a equipe inglesa terminou o jogo com um problema físico relevante. Isso porque o volante Moisés Caicedo torceu o tornozelo após dividida com Arias, já nos acréscimos do segundo tempo. O técnico Enzo Maresca explicou a decisão de mantê-lo em campo mesmo com dores:

“Eu falei para ele, porque faltavam apenas dois, três minutos para acabar, que poderíamos jogar com 10 atletas. O importante é que não piorasse [a lesão], porque temos um jogo no domingo. Ele tentou e sentiu dor”.

Real Madrid e PSG duelam por última vaga

A outra semifinal acontece nesta quarta-feira (09), às 16h (horário de Brasília), também no MetLife Stadium. O Real Madrid, que contará com os cuidados estéticos de Yuri antes do duelo, enfrentará o PSG por uma vaga na decisão. A final está marcada para domingo (13), no mesmo horário e local.

