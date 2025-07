João Pedro, do Chelsea, cita gratidão ao Fluminense: ‘Me mostraram para o mundo’

Autor dos dois gols da vitória do Chelsea sobre o Fluminense, João Pedro revelou a gratidão por tudo que viveu no clube carioca. Afinal, o atleta saiu das divisões de base de Xerém antes de se consolidar no futebol inglês. Ele chegou ao Blues para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, já nas quartas de final, e foi decisivo na semi.

Dessa forma, o jogador explicou o motivo de não ter comemorado os tentos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Ele relembrou o início de sua carreira e quando apareceu no futebol brasileiro em 2019.

‘Quando eu era mais novo, não tinha nada. Eles me deram tudo. Me mostraram para o mundo. Se eu estou aqui, é porque eles acreditaram em mim. Então eu sou muito grato. Mas isso é futebol e eu tenho que ser profissional. Sinto por eles, mas tenho que fazer meu trabalho”, disse.

Golaço na meta de Fábio

Curiosamente, essa não foi a primeira vez que João Pedro anotou golaços contra o goleiro Fábio. Em 2019, quando ainda atuava pelo Tricolor, ele estufou a rede do Cruzeiro, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Logo após o empate por 1 a 1, a equipe carioca teve que decidir a vaga na casa do adversário. Quando perdia por 2 a 1, na reta final da partida, o atacante arriscou uma linda bicicleta e carimbou a meta de Fábio. Na decisão de pênaltis, a Raposa levou a melhor.

Na volta do intervalo, quando perdia por 1 a 0, o Fluminense não encontrou o bom futebol, sobretudo na marcação, e viu João Pedro ser novamente decisivo. Cria da base de Xerém, o atacante marcou os dois gols que colocaram os Blues na final do torneio da Fifa, contra Real Madrid ou Paris Saint-Germain, que se enfrentam nesta quarta-feira (9).

