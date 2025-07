Musiala, do Bayern, agradece apoio e diz que ‘não há quem culpar’ por grave lesão

Após grave lesão nas quartas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, Jamal Musiala publicou uma mensagem nas redes sociais ao afirmar que está bem e de cabeça erguida para o tratamento. Assim, o atacante, que se contundiu no duelo entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, afirmou que não guarda mágoas de Donnarumma, com quem dividiu a bola na jogada.

“Quero agradecer todo apoio que recebi, significa muito para mim. É muito legal ver como o mundo do futebol se une em momentos como esses. Estou bem, sendo bem cuidado e quero dizer que não há quem culpar por isso (a lesão), situações assim acontecem. Vou usar esse próximo período para construir minha força e positividade novamente. Estou ansioso para ver vocês novamente”, disse.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o jogador correu para alcançar a bola na linha de fundo, porém o arqueiro caiu sobre seu corpo. Nesse sentido, a imagem da perna esquerda, que “saiu do lugar’ assustou a todos em campo, inclusive o próprio Donnarumma, que se desesperou com a gravidade.

Segundo a rádio RMC Sport, da Espanha, o goleiro italiano não encontrou Musiala após o fim da partida, visto que ele foi direto para o hospital. Ainda de acordo com a publicação, o jogador trocou mensagens com o adversário e pediu desculpas pelo ocorrido.

Por fim, o atleta fraturou a fíbula da perna esquerda e teve uma luxação no tornozelo, o que também causou lesões ligamentares. Dias depois, ele passou por uma intervenção cirúrgica, porém sem tempo de recuperação divulgado pelo clube bávaro. A imprensa alemã acredita que para esse tipo de contusão, o atleta deve retornar aos gramados entre quatro a cinco meses.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.