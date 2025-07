Santos sonha com atacante uruguaio, mas esbarra em valores

O Santos segue buscando reforços para fechar o elenco para o restante da temporada e tem como prioridade um atacante de velocidade, que atue pelos lados. O sonho da diretoria é Brian Rodríguez, ponta do América-MEX de 25 anos. Contudo, o Peixe vem esbarrando nas questões financeiras para avançar pelo uruguaio.

O América-MEX pede um valor alto para liberar um dos seus melhores jogadores do elenco. Recentemente, o Vasco tentou a contratação do atleta e fez uma proposta de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 40,8 milhões no câmbio atual). Contudo, os mexicanos recusaram a proposta.

Assim, o clube busca oportunidades que atendam à realidade financeira e trata com cautela as movimentações no mercado, a um dia da abertura oficial da janela de transferências do meio do ano. O Peixe entende que precisa fortalecer o elenco, mas não tem capacidade de fazer loucuras financeiras neste momento.

O Santos volta a atuar no dia 16 de julho, contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a sequência da temporada até aqui, o Alvinegro Praiano anunciou dois reforços: o volante Willian Arão e o lateral-direito Igor Vinícius.

