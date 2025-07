Sem Textor, Lyon tem recurso aceito e evita rebaixamento no Campeonato Francês

Textor renunciou e estará fora do comando do Lyon a partir da próxima temporada - (crédito: Foto: Reprodução / Redes sociais)

O Lyon teve uma notícia positiva para a nova temporada europeia. Afinal, em audiência da decisão da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP), o clube teve recurso aceito e permanecerá na primeira divisão do Campeonato Francês.

Vale lembrar que em junho, a DNCG puniu o clube com o rebaixamento em virtude da má gestão financeira. Na ocasião, John Textor, do Grupo Eagle, o mesmo do Botafogo, optou por renunciar à presidência.

“O Olympique Lyonnais saúda a decisão, tomada hoje pelo DNCG, de manter o clube na Ligue 1. O OL agradece ao Comitê de Apelação por ter reconhecido a ambição da nova administração do clube, determinada a garantir uma gestão séria no futuro”, publicou.

Com a transição no comando, a nova presidente, a sul-coreana Michele Kang, e o CEO, o alemão Michael Gerlinger, representaram o clube durante a audiência. Dessa forma, após a reunião, que durou cerca de três horas, os novos dirigentes do Lyon não concederam entrevistas.