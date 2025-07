Arezo mantém mistério sobre seu futuro no Grêmio: ???Não depende de mim???

A conquista da Recopa Gaúcha, após a vitória sobre o São José, na terça-feira (8), foi simbólica para o Grêmio. Afinal, representou o primeiro título de alguns de seus jogadores, como é o caso de Arezo. O atacante uruguaio passa por um momento de indefinição, pois não sabe se permanecerá no clube.

Recentemente, em uma entrevista para um jornal de seu país, ele indicou a possibilidade em retornar ao Peñarol. No decorrer da comemoração depois de garantir o troféu da Recopa Gaúcha, em entrevista à ‘Rádio Gaúcha’, o camisa 19 deixou aberta a possibilidade de continuar no clube.

“É uma incógnita. Estamos aqui concentrados no que está acontecendo. Por agora não há novidade. Não depende de mim. Eu pertenço aqui (ao clube), não depende de mim. Aqui é o clube que me contratou, estou feliz aqui”, disse Arezo.

Clube à espera de uma resposta

Ao ser questionado sobre o contexto em que o centroavante se encontra, o técnico Mano Menezes disse que teve uma conversa direta e que o jogador ainda está nos planos da comissão técnica.

“Precisa-se estabelecer uma relação de transparência, que é o que o Grêmio fez com o Arezo, e é o que vai nortear qualquer tipo de relação. O jogador está muito bem empenhado no dia a dia de fazer a sua parte como profissional. Essa é a parte que me interessa. A partir do momento que eu não enxergar isso nele, vou ser o primeiro a dizer, isso aqui não serve, mas não é esse o caso”, afirmou o comandante.

Apesar do cenário de dúvida, o centroavante foi o titular com a ausência de Braithwaite e até sofreu o pênalti que Cristaldo perdeu. O uruguaio também citou a relevância deste troféu.

“Todo título, obviamente, tem sua cota de felicidade. É muito importante também ganhar este tipo de partida para começar da melhor forma o que resta da temporada”, disse..

De acordo com informações recentes, o Grêmio rejeitou a proposta de empréstimo do Peñarol e o jogador foi avisado. A prioridade do clube é negociá-lo em definitivo, pois pretende recuperar o investimento de R$ 17 milhões feito em julho do ano passado.

