Com retorno do calendário, Vasco terá maratona de jogos em três competições

Com a confirmação das datas dos próximos jogos do calendário brasileiro, o Vasco terá uma maratona pela frente após a pausa para o Mundial de Clubes. Afinal, dentro de 22 dias, os comandados do técnico Fernando Diniz entrarão em campo em sete oportunidades por três competições diferentes: Brasileirão, a Copa do Brasil e a Sul-Americana.

Depois de 10 dias de férias, o elenco se reapresentou no dia 23 de junho e, desde então, segue se preparando no CT Moacyr Barbosa para o retorno aos gramados. O comandante tem aproveitado o período para conhecer melhor os atletas e tentar implantar seu estilo de jogo para a sequência da temporada.

Dessa forma, o Cruz-Maltino mede forças com o Botafogo no próximo sábado (12). O clássico ocorre às 18h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 13ª rodada.

Sem voltar ao Rio de Janeiro, o elenco embarcará direto para Quito, capital do Equador, para atuar pela Sul-Americana. Por lá, mede forças com o Independiente Del Valle, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, a 2.850 metros de altitude. O jogo da volta acontece no dia 22, também às 21h30, mas em São Januário.

Além disso, também em julho, o Vasco inicia as oitavas de final da Copa do Brasil, contra o CSA. O jogo de ida ocorre dia 30, às 19h (de Brasília), no Rei Pelé. O confronto na Colina Histórica está marcado para o dia 5 de agosto, às 21h30 (de Brasília), que define quem avança à próxima fase.

Por fim, o time carioca também terá pela frente duelos com Grêmio, Internacional e Mirassol, todos pelo Campeonato Brasileiro. No momento, o Cruz-Maltino ocupa a 13ª colocação, com 13 pontos.

Cronograma do Vasco na volta aos gramados