Ex de Mbappé assume namoro com ex-companheiro do francês no PSG

Manuel Ugarte, meio-campista do Manchester United, confirmou nesta semana o relacionamento com a influenciadora britânica Georgia May Heath. A oficialização ocorreu por meio de uma publicação nas redes sociais, em que o casal aparece em um clima descontraído durante as férias em Ibiza, na Espanha.

Paparazzis já haviam flagrado o casal em abril, pelas ruas de Lisboa, mas eles ainda não tinham feito aparições públicas juntos. “Em boa companhia”, escreveu ela na publicação para seus mais de 230 mil seguidores no Instagram. A influenciadora se destaca nas redes com conteúdos sobre moda, beleza, viagens e eventos sociais.

A revelação do namoro atraiu atenção da mídia internacional especializada em celebridades. Isso porque o relacionamento ganhou ainda mais notoriedade ao envolver uma coincidência peculiar: Georgia já teve um envolvimento amoroso com Kylian Mbappé, astro do Real Madrid e ex-companheiro de Ugarte no PSG.

Interação de Kylian Mbappé

Apesar da ligação com a britânica no passado, o atacante surpreendeu ao curtir a publicação em que o casal aparece abraçado no iate, em um gesto interpretado por internautas como aprovação. A interação alimentou ainda mais os comentários sobre a nova fase amorosa do meio-campista, que agora divide os holofotes entre sua atuação nos gramados e a vida pessoal em evidência.

Vale pontuar que o astro nunca confirmou publicamente seu envolvimento com Heath, que tampouco já se pronunciou sobre o tema. Sabe-se, porém, que os dois estiveram juntos na Grécia, quando o atacante ainda atuava pelo PSG.

Reencontro com PSG

O astro francês se reencontrará o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (09), às 16h (horário de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes. Este será o primeiro duelo do atacante contra o clube que defendeu por sete anos da carreira, mas que despediu-se de forma turbulenta, em 2024.

A relação entre as partes, aliás, permanece estremecida. Após o fim do vínculo, o atleta entrou com uma ação trabalhista cobrando 55 milhões de euros por salários e bônus atrasados. Ele também chegou a denunciar um funcionário do clube por assédio moral, mas retirou a queixa dias antes da partida.

O atacante, porém, se encarregou de amenizar o clima às vésperas do reencontro. Não à toa, publicou uma imagem usando o uniforme do PSG, com “GOAT” — sigla em inglês para “maior de todos os tempos” — de legenda. A postagem dividiu opiniões entre torcedores das duas equipes nas redes sociais.

No campo, o Real Madrid aposta no talento do francês, que já balançou as redes 44 vezes na temporada, para garantir vaga à final. Mesmo com problemas físicos recentes, o atacante marcou um golaço na fase anterior do torneio. Já o PSG chega embalado pelo título inédito da Champions e tenta consolidar a nova fase sob o comando de Luis Enrique, agora livre da dependência de seu antigo ídolo.

