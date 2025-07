Jornal ressalta que pênalti não marcado freou reação do Fluminense: ‘Péssima decisão’

O Fluminense perdeu para o Chelsea por 2 a 0, nos Estados Unidos, e deu adeus ao Mundial de Clubes. Entretanto, um lance, ainda no primeiro tempo, repercutiu na mídia internacional. Afinal, o diário “Marca”, da Espanha, criticou o desempenho do árbitro francês François Letexier, que voltou atrás na decisão de assinalar pênalti no toque no braço de Chalobah.

“O Flu teve duas chances claras. A primeira foi defendida por Cucurella na linha de gol e a segunda foi um erro grave do árbitro francês Letexier, que não puniu o óbvio toque de mão de Chalobah. Ele apitou inicialmente, mas depois voltou na decisão, com a ajuda do VAR, considerando a posição natural. Não importa, ele estava ocupando espaço, e era isso que deveria ter prevalecido. Ele não deixou a bola passar, que ia em direção ao centro da área, e isso foi ignorado. Para mim, foi uma péssima decisão do francês”, destacou o jornalista Juan Castro.

No momento do lance, o árbitro de vídeo Nicolás Gallo chamou o juiz para rever a jogada. O profissional analisou a jogada no monitor e afirmou que o braço de Chalobah estava em posição natural. Foram, portanto, 2 minutos e 5 segundos até a decisão final.

Elogios ao Tricolor

Ainda na publicação, o jornalista ressaltou a qualidade do elenco do Fluminense, que mesmo com jogadores experientes fez uma campanha histórica.

“Enquanto isso, este Flu, que tem um mérito enorme, faz dupla com Fábio, um goleiro de quase 45 anos, Thiago Silva, uma lenda de quase 41… O camisa 10 é Ganso, outra lenda de 35 anos da época de Neymar no Santos… Quer dizer, lutar nessas condições é um verdadeiro milagre. E assim foi nesta semifinal”, salientou.

“O Flu defendeu o orgulho americano nesta Copa do Mundo com dignidade em um primeiro tempo dominado pela seleção londrina”, destacou a publicação.

Por fim, na volta do intervalo, a equipe carioca não encontrou o bom futebol, sobretudo na marcação, e viu João Pedro ser novamente decisivo. Cria da base de Xerém, o atacante marcou os dois gols que colocaram os Blues na final do torneio da Fifa, contra Real Madrid ou Paris Saint-Germain, que se enfrentam nesta quarta-feira (9).

