São Paulo negocia a contratação de atacante do River Plate

O São Paulo abriu negociações para contratar o atacante Gonzalo Tapia, do River Plate. O atleta vinha sendo monitorado pelo setor de scout do Tricolor e foi um nome que agradou a Hernán Crespo. O clube tenta a contratação por empréstimo, já que passa por grave problema financeiro.

Em busca de reforços, o São Paulo colocou a contratação de um atacante como uma das prioridades da equipe. A ideia é ter um jogador versátil, que possa atuar tanto como centroavante, quanto como um segundo atacante e foram justamente essas características que chamaram à atenção do Tricolor.

Tapia chegou ao River Plate neste ano, após se destacar pela Universidade Católica, do Chile, equipe pela qual anotou 11 gols e deu quatro assistências em 2024, ano em que também defendeu a seleção chilena sub-20 no torneio pré-olímpico, tendo anotado um gol e uma assistência.

Aliás, a contratação do chileno faz parte das prioridades do São Paulo no mercado de transferência. Além de um atacante, o Tricolor ainda procura um lateral-direito e, se possível, um zagueiro. O clube busca por oportunidades no mercado e está atrás de atletas livres no mercado, que podem assinar pré-contrato ou que cheguem por empréstimo.

