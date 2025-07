Sosa revela papel de Gómez para fechar com o Palmeiras: ‘Me convenceu’

Sosa revela conversa com Gómez antes de fechar com o Palmeiras - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Novo reforço para o restante da temporada, o paraguaio Ramón Sosa revelou uma ajuda de seu compatriota, Gustavo Gómez, para fechar com o Palmeiras. Os dois são constantemente convocados para a seleção de seu país, pela qual o zagueiro também é capitão. De acordo com o reforço, o defensor conseguiu ser muito convincente ao falar do clube.

“Sempre converso com o Gustavo Gómez. Ele me falou muito sobre como é o clube, sobre as pessoas que trabalham aqui, os jogadores. Ele ajudou na minha decisão de vir para cá e, agora que estou aqui, pude ver como é um clube incrível. Estive falando com o Gustavo Gómez na seleção, também conversei com o Flaco. Me falaram muito bem sobre o clube, eu também já conhecia a grandeza do Palmeiras. Muito feliz de estar aqui, de vestir essa camisa pela primeira vez. Acho que essa camisa serviu muito bem em mim”, disse Sosa ao site do Palmeiras.

Além disso, o atacante também comentou sobre como é o seu estilo de jogo. Ramón Sosa chama a atenção pela velocidade, aceleração, drible e capacidade de mudança de ritmo.

“Jogo por fora, gosto do mano a mano, de encarar a marcação. Gosto de marcar gols ou dar assistências aos meus companheiros. Podem esperar um jogador que deixa tudo dentro de campo e sempre vai querer ganhar”, completou o jogador.

A diretoria do Palmeiras vai pagar cerca de 14 milhões de euros (R$ 89,5 milhões) para tirar o jogador do clube inglês, sendo 12,5 milhões de euros (R$ 80,3 milhões) fixos e o restante em bônus por metas.

Sonho antigo do Palmeiras

Sosa estava no radar do Palmeiras desde o início do ano e foi contratado pelo Nottingham Forest em agosto de 2024. Anteriormente, o paraguaio havia sinalizado que gostaria de ficar no futebol europeu. Entretanto, o jogador mudou de ideia e aceitou a oferta para vir atuar no futebol brasileiro.

O jogador chegou ao Nottingham na metade de 2024, após se destacar no Talleres e na seleção paraguaia. Aliás, na última temporada, atuou em 23 partidas, mas apenas em quatro como titular, com três gols e uma assistência. Pela Albirroja, atuou também em 23 jogos, começando em dez deles e marcando um gol.

