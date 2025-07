Léo Pereira foca em liderança isolada do Flamengo e destaca Mundial

Um dos candidatos à braçadeira de capitão após a saída de Gerson, o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, mirou a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o defensor pontuou saudade do Maracanã lotado. O Rubro-Negro, aliás, entra em campo neste sábado contra o São Paulo às 16h30 (de Brasília), pela competição nacional.

“Estamos com saudades do Maracanã cheio, lotado. Acredito que a nação deve estar também. Espero que eles possam ir e fazer uma grande festa, e a gente também dando a nossa entrega dentro de campo. Vai ser muito importante, assim como eles fizeram lá nos Estados Unidos, estiveram lá nos apoiando, como vão ser importantes nesse restante de temporada. Tem muita coisa para acontecer: Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. A gente conta com o apoio de todos”, destacou Léo Pereira en entrevista à “FlamengoTV”, canal oficial do clube no YouTube.

Léo Pereira também destacou que o Flamengo ficou mais forte depois de disputar o Mundial de Clubes. A equipe de Filipe Luís, aliás, foi a primeira a se classificar às oitavas de final. No entanto, caiu para o Bayern de Munique.

“A gente volta de um Mundial muito forte, acredito que voltamos ainda mais fortes. Sabemos e acreditamos muito no potencial da equipe para o restante da temporada. E foram bons esses dias para poder treinar, aprimorar e arrumar detalhes, então está sendo importante para a gente. E nos dá mais confiança para voltar nessa final de temporada”, disse o zagueiro.

O Flamengo ainda terá mais três sessões de treinamento entre quarta e sexta-feira para preparar a equipe e definir a escalação. O Rubro-Negro está liderança com 24 pontos, o mesmo número que o vice Cruzeiro.

