Roger exalta volta de Mercado como se fosse uma contratação no Inter

O zagueiro Mercado vive a expectativa de voltar a vestir a camisa do Internacional após nove longos meses. Recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo, sofrida em 2024, o argentino aproveitou a paralisação do calendário por causa do Mundial de Clubes para recuperar as condições físicas e voltar a ficar disponível ao técnico Roger Machado.

Em entrevista ao “ge”, o comandante comparou a volta do jogador como se fosse uma contratação. Inclusive, o treinador reforçou a capacidade do defensor brigar pela vaga de titular.

“Temos uma contratação em vias de nos ajudar muito em breve. Em forma condicionada, é postulante para estar entre os 11”, disse o treinador.

A comissão técnica, no entanto, promoverá a volta de Mercado de forma gradativa. O Internacional teve uma postura cautelosa no tratamento e cumpriu corretamente as etapas do planejamento. Mercado, aliás, participou do jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha e se saiu muito bem na parte física.

Jogador pode ser relacionado contra o Vitória

Mercado, inclusive, pode integrar a lista de relacionados para o jogo de sábado (12), contra o Vitória, às 16h30, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileirão. A tendência é que fique no banco. Mesmo fora de combate por nove meses, Mercado se mobilizou para seguir como uma das lideranças no vestiário do Inter.

“Cada vitória no dia a dia do Mercado, para ganho de massa muscular da perna ou ganho de amplitude, era comemorado por todos. No dia que ele foi para o campo, comemoramos como se fosse uma partida e três pontos conquistados. O jogador passa novamente a conviver com o dia a dia, que está perto da bola e do seu retorno”, disse Roger.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.