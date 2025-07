Fluminense monta programação após Mundial e retorna ao Brasil na sexta-feira

O Fluminense encerrou sua participação no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, ao perder por 2 a 0 para o Chelsea, da Inglaterra, na semifinal. Nesse sentido, o elenco se prepara para voltar à realidade e retomar o calendário do futebol brasileiro, nas disputas do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

O clube retorna dos Estados Unidos na próxima sexta-feira (11). A locomoção ocorre na parte da manhã, em voo fretado direto para o Rio de Janeiro. Dessa forma, a chegada está prevista para sexta à noite, no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro.

Antes disso, o grupo fará um treino regenerativo ainda em solo norte-americano, nesta quinta-feira (9). A reapresentação do elenco no CT Carlos Castilho será na próxima segunda-feira (14). O técnico Renato Gaúcho terá poucos dias para preparar a equipe para o duelo com o Cruzeiro, n quinta-feira (17), no Maracanã, pelo Brasileirão.

Grande parte das outras equipes da competição nacional já atuam neste final de semana. Entretanto, a CBF adiou o duelo entre Fluminense e Mirassol porque a equipe carioca chegou mais longe no torneio que os outros três brasileiros.

Por fim, os comandados do técnico Renato Gaúcho terão doze partidas consecutivas em meio e finais de semana até o final de agosto, em uma verdadeira maratona.

Veja os jogos com data confirmada