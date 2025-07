Bahia lança nova camisa inspirada no filme ‘Superman: Legacy’

Nova camisa do Bahia inspirada no filem "Superman: Legacy" - (crédito: Foto: Divulgação / EC Bahia)

O Bahia lançou, nesta terça-feira (8), sua nova camisa, inspirada em “Superman: Legacy”, novo filme do tradicional e popular herói, que teve pré-estreia em Salvador. Vale lembrar que parte da indumentária, fruto da parceria do clube com a Puma e o Estúdio Warner Bros, havia aparecido em publicação da atriz do longa, Rachel Brosnahan.

Assim, a tendência é que o Esquadrão de Aço utilize o uniforme no duelo com o Atlético-MG, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre dia 12 de julho, às 21h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Esta é a terceira camisa do Bahia lançada em parceria com a Puma. A fornecedora de material esportivo acertou com o clube em março deste ano e também já produziu as camisas 1 e 2 de 2025.