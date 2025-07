Filho de Felipe, Lucas Loureiro deixa o Vasco sem atuar nos profissionais

O volante Lucas Loureiro, filho do ídolo vascaíno Felipe Loureiro, está de saída do Vasco. Ele não atuou pelo time profissional, mas integrava o elenco sub-20. Assim, na última terça-feira (8), embarcou para Portugal, onde vai assinar com o Estrela Amadora.

Antes de defender o Vasco, Lucas passou seis anos nas categorias de base do Flamengo e também jogou pelo Bangu. Assim, o Cruz-Maltino foi seu último clube antes da primeira oportunidade na Europa. Pela base de São Januário, ele não participou de nenhum gol, seja marcando ou dando assistências, e sua passagem não deixará saudades no torcedor.

VEJA: Ligações de Diniz e Jardim ajudaram em acerto de Thiago Mendes com o Vasco

Lucas chegou ao Vasco com a aprovação do pai, o que sempre gerou críticas da torcida, que via a contratação como resultado de um favorecimento. Sua última partida foi no dia 11 de junho, no empate por 1 a 1 com o Internacional, pelo Brasileirão sub-20. Ele entrou nos minutos finais e não protagonizou nenhuma jogada de destaque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, In stagram e Facebook.