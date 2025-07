STJD dá aval para efeito suspensivo do Inter, e Vitão poderá pegar o Vitória

A preocupação do Inter em substituir Vitão em um eventual desfalque contra o Vitória não irá se concretizar. Afinal, o pedido de efeito suspensivo do Colorado foi aceito pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Com isso, o jogador estará disponível ao técnico Roger Machado enquanto aguarda para responder o recurso. Portanto, o camisa poderá atuar tanto contra o adversário baiano e o Ceará.

Por sinal, ainda não há uma definição de data para novo julgamento do mérito por parte do Pleno do STJD. O defensor sofreu tal sanção depois de reclamar publicamente em entrevista da atuação da equipe de arbitragem em derrota no Campeonato Brasileiro para o Corinthians.

Na ocasião, Vitão deu a entender que a performance favoreceu ao revés do Internacional. A sua atitude foi enquadrada no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita o fato de “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”.

Inter sofre com dúvidas no time

Desta forma, a expectativa é a de que o comandante mantenha a base do time titular. Mudanças podem ocorrer nas laterais, se Aguirre e Bernabei não tiverem se recuperarem de questões musculares. Assim, os prováveis substitutos devem ser Alan Benítez, realizando sua estreia com a camisa do Inter, e Ramon, respectivamente. Algumas outras indefinições envolvem a escolha do substituto de Fernando, que permanece machucado. Como o clube ainda não conseguiu fechar a contratação de um reforço para a posição, o favorito para preencher a lacuna é Thiago Maia.

Vale relembrar que o jogador ex-Flamengo normalmente é utilizado como segundo e não primeiro volante no Colorado. A volta de Carbonero aos 11 iniciais também pode causar alteração. No caso, em relação ao esquema tático do time. O Colorado está em sua última semana de intertemporada antes de retornar aos compromissos. Ainda serão três dias de preparação para o embate com o Vitória, no próximo sábado (12), às 16h30, no Beira-Rio, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.