Pai de menina! Após chegada de Mel, Neymar deixa Mavie pintar suas unhas

Neymar, que com a chegada de Mel no último sábado (5) agora é oficialmente pai de três meninas. Assim, ele mostrou na prática como funciona a paternidade com o sexo oposto em um momento divertido com sua filha Mavie, de quase dois anos.

Dessa forma, Neymar mostrou nas redes sociais que deixou a primogênita do relacionamento com Bruna Biancardi pintar suas unhas de rosa. Ele ainda mostra como ficou o resultado final, com a legenda: ”Arte de Mavie”.

O momento entre pai e filha aconteceu dias depois o nascimento de Mel, a segunda filha do jogador com a influencer. Além das duas, Neymar também é pai de Helena que completou 1 ano na última semana e a mãe é a Amanda Kimberlly. Além disso, ele também tem Davi Lucca, de 13 anos, do seu relacionamento com Carol Dantas, no início da carreira.

Chegada da Mel

Bruna Biancardi passou por uma cesárea de emergência na madrugada do último sábado (5) na maternidade São Luiz Star, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Apesar do susto, a família teve uma hospedagem de luxo no local. Assim, eles ocuparam a suíte presidencial mais exclusiva da unidade. O espaço conta com cômodos independentes para as mães e acompanhantes, e a diária ultrapassa o valor de R$ 12 mil.

Na última terça-feira (8), a influencer mostrou nas redes sociais que ela e a caçula já estavam em casa. Dessa forma, a família já curte os primeiros dias da pequena juntos.

Neymar em campo pelo Santos

Após renovar seu contrato com o Santos, Neymar vai estar em campo com a equipe em um amistoso antes da volta do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o jogador que foi liberado pelo Peixe para o nascimento da filha, está à disposição do técnico Cleber Xavier.

O Santos enfrenta a Desportiva Ferroviária nesta quinta-feira (10), às 20h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES, válida pela Vitória Cup.

