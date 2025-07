Botafogo acerta contratação de promessa do futebol colombiano

Jordan Barrera, meia colombiano de 19 anos do Junior Barranquilla, será reforço do Botafogo. O valor da negociação gira em torno de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21,8 milhões) por 80% dos direitos econômicos. Os outros 20% permaneceriam com a equipe colombiana para uma futura negociação. A informação inicial é do jornalista José Hugo Illera.

Desta maneira, o Botafogo aguarda a chegada do jovem no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e firmar vínculo definitivo com o Botafogo.

O novo reforço do Alvinegro, assim, é mais uma das apostas do departamento de scout. Barrera também atua pelo lado direito do gramado, um dos focos da SAF para o próximo período de transferências, que terá início nesta quinta-feira (10). O jogador, aliás, chegou a ficar na mira de clubes europeus, como Porto, de Portugal, e Sevilla, da Espanha, na temporada passada.

Na atual temporada, Barrera, portanto, fez 14 jogos, com um gol e uma assistência no Junior Barranquilla. Ele participou do Sul-Americano Sub-20 de 2025 pela Colômbia, com nove jogos, um gol e quatro assistências.

Além dele, o Botafogo também já tem olhos para outros alvos na janela de transferências: o atacante Luis Guilherme, do West Ham, e o zagueiro Dantas, do Novorizontino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.