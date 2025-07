Andrey Santos, cria do Vasco, provoca o Fluminense após eliminar ‘rival’ no Mundial

Volante cria do Vasco provoca o Fluminense - (crédito: Foto: divulgação Chelsea)

Mesmo nos Estados Unidos durante o Mundial de Clubes, a rivalidade entre Fluminense e Vasco ficou evidente. O volante Andrey Santos, do time londrino e criado em São Januário, aproveitou a vitória sobre o Tricolor para provocar o adversário.

Sob o comando de Enzo Maresca, Andrey foi titular na vitória contra o Palmeiras e, posteriormente, entrou no segundo tempo da classificação para a final diante do Fluminense. Além disso, ele ressaltou o carinho que recebe da torcida vascaína. O Chelsea também enfrentou o Flamengo no torneio. No entanto, Andrey não participou da partida.

“Fico muito feliz pela vitória em cima de um rival do Vasco, meu clube, clube que me revelou. É claro que é muito bom ganhar, e ganhar do Fluminense também”, disse Andrey Santos.

Em seguida, ele completou: “Fico feliz pela torcida do Vasco ter esse carinho por mim. Eu tenho muito carinho por ela, uma gratidão enorme”, afirmou após a classificação do Chelsea para a final do Mundial de Clubes, marcada para domingo (13).

Antes de, enfim, ganhar uma chance no time principal do Chelsea, Andrey passou por três empréstimos. Primeiro ao Vasco, depois ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e por fim ao Strasbourg, da França. Neste último, encontrou-se em campo: marcou gols, deu assistências e, acima de tudo, contribuiu bastante na marcação e organização do meio-campo.

